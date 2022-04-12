«Росатом» обеспечил клиники Санкт-Петербурга препаратами для диагностики

АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина», входящий в научный дивизион Госкорпорации «Росатом», полностью обеспечил клиники Санкт-Петербурга радиофармпрепаратами собственного производства. Об этом сообщила пресс-служба научного учреждения.

Этот вид препаратов используется для диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии максимально щадящим образом. Препараты на основе короткоживущих изотопов позволяют снизить дозовую нагрузку на организм, не нанося вреда здоровью пациента.

В первом квартале 2022 года институт заключил 29 контрактов на поставку радиофармпрепаратов в клиники, что позволит провести пациентам более 10 тысяч диагностических процедур. В частности, в медицинские учреждения Санкт-Петербурга будет поставлен препарат на основе короткоживущего изотопа йода-123, произведенного на циклотроне. Он используется для диагностики при исследованиях щитовидной железы, почек, сердца. Также клиники получат радиофармпрепараты, меченные технецием-99m. Они применяются примерно в 80% всех диагностических процедур однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и используются для диагностики патологий различных органов и тканей.

«Нашу площадку по праву можно назвать уникальной, так как в основе нашего партнерства с городскими клиниками – концепция «радиофармаптеки». Производство радиофармпрепарата в рамках этого проекта объединяет в себе всю технологическую цепочку: от облучения мишеней для наработки изотопа до производства готового радиофармпрепарата и его оперативной доставки в медучреждение. Так как период полураспада препаратов небольшой, и максимальный срок их годности составляет 48 часов, институт еженедельно собирает заказы от клиник и поставляет свежие препараты ежедневно под нужды каждого пациента. В больницы поступает уже готовый препарат, который не нуждается в дополнительной обработке, что максимально удобно и выгодно для медиков. Более того, например, технология получения в Радиевом институте технеция-99m из наработанного активационным методом молибдена-99 исключает образование высокоактивных отходов в процессе производства», – отметил заместитель генерального директора по производству Алексей Ванин.

В планах предприятия – разработка инновационных технологий и расширение линейки диагностических и лечебных препаратов. Сейчас совместно со специалистами Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова институт ведет работы по организации производства пилотной партии импортозамещающего препарата радий-223 дихлорид. Он позволит лечить сложные формы рака предстательной железы, сохраняя пациентам качество жизни. Другой важный проект – разработка препаратов на основе актиния-225, йода-131, рения-188 и 186. Эта линейка откроет перед врачами новые возможности по лечению ряда заболеваний, которые пока считаются неизлечимыми.

Радиевый институт был основан в 1922 г. В. Г. Хлопиным и В. И. Вернадским. Институт обладает уникальной опытно-экспериментальной базой, позволяющей проводить на самом современном уровне фундаментальные и прикладные научные работы в области ядерной физики и радиохимии, связанные с атомной энергетикой, радиоэкологией и получением изотопов.