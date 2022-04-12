Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Яшин

На 61-м году жизни умер Олимпийский чемпион 1988 года по хоккею Сергей Яшин. Об этом сообщила 12 апреля пресс-служба хоккейного клуба «Динамо».

Сергей Яшин был воспитанником пензенского хоккея. В 1980 году его пригласили по рекомендации Аркадия Чернышева в московское «Динамо».

В 1988 году хоккеист завоевал золотую медаль на Олимпийских играх. После этого нападающий был удостоен звания «Заслуженный мастер спорта СССР».

Яшин — двукратный чемпион мира, призер 1985 года, на Чемпионатах Мира и Олимпийских Играх провел 35 матчей, забросив 7 шайб, чемпион СССР, восьмикратный призер чемпионатов страны, в национальных чемпионатах отыграл 354 матча, забросил 128 шайб.

В 2014 году Яшин был включен в Зал славы отечественного хоккея.