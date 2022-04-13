По опросу ВЦИОМ, в 2021 году 15% россиян перечисляли средства на счета благотворительных организаций. В европейских странах этот показатель достигает 80% и более. То есть доверие к благотворителям в нашей стране пока невысоко. На фоне этого большинство фондов, служб помощи живут в ситуации постоянного дефицита средств. А ведь людей, попавших в беду, меньше не становится.

Пожилая пенсионерка потеряла дочь, затем мошенники лишили ее квартиры. Вынуждена снимать комнату, подрабатывать в метро, раздавая газеты. Но денег на продукты всё равно не хватает.

Мать одна растит троих детей, у младшей дочери ДЦП, ей нужен постоянный уход. Пришлось уйти с работы и жить на пособия.

Все эти люди идут в благотворительные организации. В нашей им выдают продуктовый набор: консервы, крупы, макароны, сахар, чай — то, что помогает выжить или пережить трудный период.

Мы всегда в напряжении — а будут ли завтра средства, чтобы помочь людям. Сейчас же стало особенно трудно.

Наша возможность помогать напрямую зависит от поддержки обычных людей и частных компаний. И любая кризисная ситуация становится для благотворительных организаций сильным ударом. Не так давно мы все старались преодолеть кризис, связанный с пандемией COVID-19: учились общаться с жертвователями в интернет-пространстве, выстраивали систему взаимодействия с ними через социальные сети и другие онлайн-ресурсы. И нам это удалось. Сейчас основная доля денежных пожертвований в наш проект — это переводы на расчетный счет нашей организации.

Сегодня система взаимодействия с нашими жертвователями подверглась серьезному удару: отключение некоторых платежных систем, невозможность получения зарубежных переводов, блокировка ряда социальных сетей — всё это привело к резкому снижению пожертвований.

При этом люди, которые обращаются к нам за помощью, испытывают в эти дни гораздо большие трудности, чем ранее, из-за повышения цен на продукты, медикаменты, бытовую химию. А сейчас к нам идут еще и те, кто потерял работу. Новых подопечных всё больше, мы прогнозируем дальнейший рост в связи с ухудшением материального положения граждан.

Поэтому сейчас особенно важно помогать благотворительным организациям. Если вы им не доверяете, есть надежные способы проверки.

Самое главное — благотворительная организация не должна собирать средства на личные карты. Сборы должны вестись на расчетные счета организации, так обеспечивается прозрачность финансовой деятельности.

Ответственные благотворители регулярно публикуют в открытых источниках отчеты о своей деятельности. По закону это не является обязанностью, но для надежных и честных организаций публикация отчетов — это правило хорошего тона, знак уважения к своим жертвователям.

Признак надежности благотворительной организации — и спокойное, понятное изложение на ее сайтах, страницах в соцсетях просьб о помощи, предоставление подтверждающих документов по запросу жертвователя и ответы на возникающие вопросы.

Если вы видите пост, который бьет по вашим эмоциям, не содержит конкретики и призывает вас помочь срочно, то, скорее всего, это ненадежный сбор. Чтобы избежать сомнений, можно задать автору такого поста уточняющие вопросы по сути сбора, запросить счета и подтверждающие документы. Если вам ответят грубостью, манипуляциями в стиле «тут беда, а вы документы просите», можно проходить мимо.

Если вы всё-таки не готовы помогать деньгами, можно найти другие способы поддержки благотворительных организаций. Например, в нашем проекте помимо денежных переводов, подписки на регулярный платеж есть возможность помочь продуктами, средствами ухода и гигиены, бытовой химией, детскими игрушками и канцтоварами. Их можно принести к нам в Марфо-Мариинскую обитель милосердия или заказать доставку.

По опыту работы нашего проекта мы заметили, что в самые сложные и кризисные времена число людей, желающих оказать помощь, увеличивается. Люди не хотят оставаться в стороне от чужой беды.

Мы очень надеемся, что так произойдет и сейчас, и нам не придется отказывать в помощи тем, для кого это может быть критичным. Не переживайте, если вы можете перечислить совсем небольшую сумму — из малой помощи многих людей складываются большие добрые дела.

Автор — руководитель Группы работы с просителями Марфо-Мариинской обители милосердия (совместный проект с православной службой помощи «Милосердие»)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора