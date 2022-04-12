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Больше 100 новых деревьев высадят в Сыктывкаре

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Озеленение улиц Сыктывкара запланировали на конец мая. По словам главы администрации города Натальи Хозяиновой, планируется высадка больше 100 новых деревьев.

Мэр уточнила, что озеленение Сыктывкара в последние годы стало традиционным. Приоритет по высадке деревьев отдается центральной исторической части.

«Новые липы, клены, березы и рябины будут высаживаться по таким улицам, как Ленина, Горького, Бабушкина, Советская, Морозова и Коммунистическая. Всего будет высажено более сотни деревьев», — цитирует Хозяинову ИА «Комиинформ».

Также в мае планируется оформление городских цветников и клумб, которое будет вестись по заранее подготовленным эскизам. Благоустройство проведут на 34 участках.

На общественных пространствах по улице Свободы и Коммунистической озеленение будет проведено осенью в рамках программы «Формирование городской среды».

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске проводят плановые работы по обследованию зеленых насаждений. Специалисты выявляют поврежденные при снегопадах деревья и обеспечивают им лечение.

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