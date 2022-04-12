Французский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в СМИ

Французский журналист Эрик Теньер 12 апреля заявил, что в настоящее время 99% изданий во Франции пересказывают тексты, которые им присылают от имени украинских властей.

«Они (журналисты во Франции. — Ред.) ненавидят Россию, пропагандируют эту ненависть, потому что этой ненавистью пропитаны документы, по которым готовятся новостные материалы. И когда кто-то решает не работать по этой схеме, его сразу начинают считать российским пропагандистом», — сказал Теньер «Известиям».

Он отметил, что большинство французских журналистов, освещающих тему спецоперации, не могут найти Донбасс на карте.

«Они не знают географию Украины и, соответственно, не понимают суть происходящего. Их комментарии исключительно эмоциональные, а эмоции черпаются только из украинских коммюнике, потому что российские — под запретом», — заявил Теньер.

Также журналист сказал, что Францию косвенно затронули санкций против РФ, а также ответные меры Москвы.

«Косвенно нас это уже коснулось в виде инфляции. Она повсеместна. Инфляция — главная тема предвыборной кампании, потому что цены растут, сельское хозяйство особенно сильно страдает», — пояснил он.

11 апреля руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Франция направила на Украину группу, которая совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (созданной по инициативе США) будет собирать информацию о «совершенных российскими военнослужащими преступлениях».

По мнению Мизинцева, основными направлениями деятельности этой группы станет сокрытие военных преступлений в отношении населения Украины, Донбасса, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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