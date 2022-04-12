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Французский журналист рассказал об антироссийской пропаганде в СМИ

Французский журналист Теньер: 99% изданий во Франции пересказывают тексты, присланные от имени украинских властей
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Французский журналист Эрик Теньер 12 апреля заявил, что в настоящее время 99% изданий во Франции пересказывают тексты, которые им присылают от имени украинских властей.

«Они (журналисты во Франции. — Ред.) ненавидят Россию, пропагандируют эту ненависть, потому что этой ненавистью пропитаны документы, по которым готовятся новостные материалы. И когда кто-то решает не работать по этой схеме, его сразу начинают считать российским пропагандистом», — сказал Теньер «Известиям».

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Он отметил, что большинство французских журналистов, освещающих тему спецоперации, не могут найти Донбасс на карте.

«Они не знают географию Украины и, соответственно, не понимают суть происходящего. Их комментарии исключительно эмоциональные, а эмоции черпаются только из украинских коммюнике, потому что российские — под запретом», — заявил Теньер.

Также журналист сказал, что Францию косвенно затронули санкций против РФ, а также ответные меры Москвы.

«Косвенно нас это уже коснулось в виде инфляции. Она повсеместна. Инфляция — главная тема предвыборной кампании, потому что цены растут, сельское хозяйство особенно сильно страдает», — пояснил он.

11 апреля руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Франция направила на Украину группу, которая совместно c представителями Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (созданной по инициативе США) будет собирать информацию о «совершенных российскими военнослужащими преступлениях».

По мнению Мизинцева, основными направлениями деятельности этой группы станет сокрытие военных преступлений в отношении населения Украины, Донбасса, совершаемых украинскими властями в течение последних восьми лет, а также фабрикация обвинений в адрес Вооруженных сил России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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