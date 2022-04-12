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В ФРГ заявили о влиянии антироссийских санкций на все сферы экономики страны

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Антироссийские санкции и обострение на Украине уже сейчас ощутимо сказываются на экономике Германии. Об этом 11 апреля сообщил телеканал Das Erste со ссылкой на объединения предприятий.

«Мы уже столкнулись с продовольственным кризисом»
Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм — о ситуации на энергорынке в Германии и последствиях отказа от российского газа

По мнению представителя Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Мартина Ванслебена, эмбарго на российский газ может способствовать «полной остановке немецкой экономики».

«В данный момент мы приближаемся к реальной ситуации дефицита, у которой есть опасный потенциал. Экономика просто встанет. Это будет беспрецедентная ситуация, по крайней мере со времен окончания Второй мировой», — предостерег Ванслебен.

Кроме того, федеральное правительство и предприятия высказывают опасения, что именно остановка поставок газа из России ударит по ФРГ намного более ощутимо, чем по РФ.

Ранее в этот день Федеральное статистическое бюро Германии сообщило, что инфляция в стране в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. После начала специальной военной операции по защите Донбасса, подчеркнули в публикации, цены на нефтепродукты и природный газ заметно выросли и оказали ощутимое влияние на уровень инфляции.

По причине роста цен на энергоносители рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни и Великобритания. 11 апреля эксперты спрогнозировали, что доходы британцев по итогам года упадут на 3% по сравнению с прошлым годом в результате повышения тарифов на электроэнергию, рекордной стоимости топлива и возрастающей инфляции.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагима Рамазанова, перспектива наступления глобального продовольственного кризиса становится все более реальной и выгоды от него не получит никто. Причинами надвигающегося кризиса Рамазанов назвал нарушение хозяйственных связей и логистики продовольственного сырья и удобрений, а также нарастающий дефицит и рост цен на энергоносители.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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