Мост в Волгограде отремонтируют за 234 млн рублей

Власти Волгограда готовятся подписать муниципальный контракт с подрядчиком на ремонт моста в Красноармейском районе. Стоимость работ оценивается в 234 млн рублей.

Заявку на участие в торгах подала только компания «АльянсСтройКом», контракт с ней будет подписан в течение десяти дней. После этого специалисты приступят к подготовительным работам по очистке опорных конструкций моста на улице 40 лет ВЛКСМ и переоборудованию пролегающей через мост трамвайной ветки. Для транспорта будет введено реверсивное движение, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Подрядчику предстоит укрепить конструкции моста, обновить асфальт и пешеходные тротуары. Проект ремонта рассчитан на три года.

Мост был построен в 1946 году. Длина переправы составляет 30 м. В 2019 году при обследовании было выявлено разрушение бетонных конструкций моста. Ремонтные работы будут вестись в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы».