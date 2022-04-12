Регионы Черноземья получат 320 млн рублей на развитие промышленности

Регионы Черноземья получат 320 млн рублей на модернизацию промышленных предприятий. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Регионы-получатели определены по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности. В Черноземье наибольшую сумму в размере 71 млн рублей получит Тамбовская область, пишет ИА «Абирег».

Орловской области направят 70,2 млн рублей, Воронежской — 57 млн рублей, Курской — 55 млн рублей, Белгородской — 47 млн рублей, Липецкой — 20 млн рублей.

Субсидии предусмотрены на инвестпроекты по модернизации промышленных предприятий, уточняет InfoOrel.ru. Средства пойдут на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования, компенсацию по лизинговым платежам, оплату услуг по подключению к коммунальной инфраструктуре.

По правилам предоставления субсидий в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, в модернизацию должны вложиться частные инвесторы.

В общей сложности на модернизацию промышленных предприятий в 2022 году направят более 3,7 млрд рублей. Средства распределят между 54 регионами.

Ранее в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал новые постановления, которые позволят поддержать строительную отрасль и не допустить приостановку строек.