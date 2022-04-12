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Найдена неизвестная ранее аудиозапись научного выступления Юрия Гагарина

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Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России (ЦДАиК) во вторник, 12 апреля, опубликовал недавно найденную аудиозапись выступления первого космонавта Юрия Гагарина. Она была сделана тайно 17 февраля 1968 года, на защите диплома первого космонавта в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Запись имеется в распоряжении «Известий».

Научная работа первого отряда космонавтов была посвящена созданию космического летательного аппарата самолетного типа. Гагарин для этого аппарата рассчитывал аэродинамические показатели. И именно об этом он говорит 6 минут 22 секунды в записи, которая была найдена и оцифрована сотрудниками ЦДАиК.

Как рассказала начальник ЦДАиК Юлия Сигорская, пленку обнаружили, когда разбирали неатрибутированные и неописанные архивы Академии Жуковского.

«Пленка выпала из какого-то контейнера: это был пожелтевший конвертик с надписью «Гагарин диплом». Мы не знали, что именно там. Ранее были предположения, что во время защиты Гагарина велась тайная запись (поскольку проект был засекречен), но никто ее не слышал. Четыре дня назад мы оцифровали пленку, оказалось, что это действительно часть его объяснения аэродинамических характеристик космического аппарата. Космонавт говорит о крыльях, о самолете как прообразе и о том, что был создан специальный тренажер для отработки полетного задания», — отметила она.

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12 апреля отмечается День космонавтики. 61 год назад в этот день ракета «Восток» с одноименным космическим кораблем с летчиком Юрием Гагариным на борту стартовала с космодрома Байконур. Он стал первым землянином, побывавшим в космосе.

В честь Дня космонавтики в Москве пройдут концерты, экскурсии и интерактивные выставки, а также тематический диктант и лекция. Посетить большинство мероприятий можно бесплатно, однако для участия требуется предварительная регистрация.

Кроме того, мероприятия ко Дню космонавтики проходят с 11 по 17 апреля в столичном парке «Зарядье».

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