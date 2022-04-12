Путин заявил о сохранении лидерства России в космонавтике

Россия сохраняет лидерство в космонавтике, о чем свидетельствуют успехи страны в этой сфере. Об этом 12 апреля заявил президент страны Владимир Путин.

«Всё, что мы увидели в ходе посещения Восточного, все успехи в освоении космоса в последние годы свидетельствуют о том, что наша страна сохраняет свое лидерство в космонавтике, является одним из лидеров в этой области», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые состоялись на площадке космодрома Восточный в Амурской области.

Ранее во вторник главы государств ознакомились с ходом строительства космодрома и пообщались с его работниками. Президент России вручил госнаграды летчикам-космонавтам.

Также глава государства поздравил россиян с Днем космонавтики. Он выразил уверенность в том, что Россия выполнит все поставленные цели в этой сфере. Российский лидер заявил о неподдельной гордости за поколения, которые совершили грандиозный технологический прорыв.