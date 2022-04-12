Глава Ясиноватой рассказал о постоянных обстрелах со стороны ВСУ

Обстрелы города Ясиноватая Донецкой Народной Республики не прекращаются со стороны украинских войск уже несколько дней. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал «Известиям» глава администрации города Дмитрий Шевченко.

«Последние несколько суток обстрелы практически не прекращаются. Максимальная пауза между обстрелами — это два-три часа», — рассказал он.

Шевченко отметил, что только за последние сутки было повреждено около 50 домов частного сектора. Также два человека погибли, еще четыре были ранены.

«Они продолжают бить по коммуникациям. В течение дня были разбиты коммуникации электроснабжения. Были разбиты коммуникации газоснабжения», — добавил Шевченко.

По его словам, в настоящее время коммуникации восстановлены. Работы по вытеснению противника продолжаются, заключил глава администрации.

Днем ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса 9 и 10 апреля.

По версии следствия, с 9 по 10 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по городам Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также по населенным пунктам Яковлевка, Владимировка и Павловка ДНР. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе ребенок, ранены.

10 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с гражданским населением.

24 марта Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В Москве заявляли, что целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины для обеспечения безопасности России. При этом РФ не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре вооруженных сил страны.

Обстановка в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Луганская и Донецкая народные республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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