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Глава Ясиноватой рассказал о постоянных обстрелах со стороны ВСУ

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Обстрелы города Ясиноватая Донецкой Народной Республики не прекращаются со стороны украинских войск уже несколько дней. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал «Известиям» глава администрации города Дмитрий Шевченко.

Спецоперация в Донбассе 12 апреля. Текстовая трансляция
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«Последние несколько суток обстрелы практически не прекращаются. Максимальная пауза между обстрелами — это два-три часа», — рассказал он.

Шевченко отметил, что только за последние сутки было повреждено около 50 домов частного сектора. Также два человека погибли, еще четыре были ранены.

«Они продолжают бить по коммуникациям. В течение дня были разбиты коммуникации электроснабжения. Были разбиты коммуникации газоснабжения», — добавил Шевченко.

По его словам, в настоящее время коммуникации восстановлены. Работы по вытеснению противника продолжаются, заключил глава администрации.

Днем ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов Донбасса 9 и 10 апреля.

По версии следствия, с 9 по 10 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения по городам Донецк, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ясиноватая, а также по населенным пунктам Яковлевка, Владимировка и Павловка ДНР. В результате обстрелов восемь мирных жителей погибли, 20 человек, в том числе ребенок, ранены.

10 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с гражданским населением.

24 марта Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. В Москве заявляли, что целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины для обеспечения безопасности России. При этом РФ не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре вооруженных сил страны.

Обстановка в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Луганская и Донецкая народные республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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