Школу на Камчатке оштрафовали за кишечную палочку в столовой

В Петропавловске-Камчатском в столовой одной из школ обнаружили кишечную палочку. Сотрудника столовой оштрафовали на 3 тыс. рублей, а директору образовательного учреждения внесли представление об устранении причин и условий, которые способствовали нарушениям.

Проверку в школе № 42 начали после публикации в соцсетях о том, что учеников этого образовательного учреждения кормили хлебом с плесенью, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

Инспекцию проводили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они проверили, как реализуется хлебная продукция в этой школе, отобрали пробы образцов хлеба, который продавали в этот день, провели смывы с рабочих поверхностей помещения школьного пищеблока.

В итоге некачественную хлебную продукцию не нашли, но в одном из девяти смывов обнаружили бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствовало о несоблюдении персоналом правил личной гигиены и некачественной влажной уборке.

В конце марта сообщалось, что в Башкирии в школьной столовой отравились 62 ребенка, двое из них госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.