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Вячеслав Дацик оценил вероятность реванша с Артемом Тарасовым

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Российский боец смешанных единоборств, участник главного боя турнира PRAVDA Вячеслав Дацик во вторник, 12 апреля, в в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» оценил вероятность реванша с блогером Артемом Тарасовым.

«Я в молодости занимался легкой атлетикой. Но я уже не легкоатлет, я боюсь, что не смогу его догнать», — заявил Дацик.

В ходе пресс-конференции бразильский кикбоксер, мастер спорта по смешанным единоборствам, участник главного боя турнира PRAVDA Сауло Кавалари выразил уверенность в победе над своим соперником — Дациком.

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«15 апреля, Дацик, я тебе покажу, надеюсь, у тебя не будет сомнений, что я лучше всяких белорусов <...> Я очень злой. Ты можешь не ждать, но я тебя просто ушатаю», — сказал Кавалари.

При этом, в победу Дацика верят многие эксперты. Так, боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари, заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у россиянина очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

28 января Тарасов дал совет Зелемхану «Пулеметчику» Дукаеву перед боем с Дациком. По его словам, в бою с Дациком нужно быть хитрее и стараться боксировать, а не драться.

Бой Дацика и Кавалари станет главным событием турнира PRAVDA, который 15 апреля в прямом эфире в 23:00 мск покажет телеканал РЕН ТВ. Также зрителей ждут еще два ярких боя: в ринге встретятся российские бойцы MMA Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев, а также тяжеловес Максим Бабанин с кубинским боксером Рейнальдо Чароном.

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