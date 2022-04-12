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В Белгороде объявили набор жителей в добровольную народную дружину

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Власти расположенного неподалеку от границы с Украиной Белгорода объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщила администрация города.

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«Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину. В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка. Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для записи в дружину, необходимо предоставить ряд документов, среди которых справки от нарколога и психиатра, справка об отсутствии судимости, копии паспорта, ИНН, СНИЛС, и фотографии.

Ранее в этот день стало известно о повреждении железнодорожных путей под Белгородом. По словам губернатор региона Вячеслава Гладкова, разрушено только железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет. О причинах инцидента глава Белгородской области обещал сообщить позднее.

11 апреля на территории Белгородской области власти ввели повышенный уровень террористической опасности. Он будет действовать до 25 апреля. По словам Гладкова, такой режим позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения.

Кроме того, повышенный режим террористической угрозы введен и в других российских областях, граничащих с Украиной, — в Брянской и Воронежской областях. В Курском регионе также ввели «желтый» уровень террористической опасности. Поводом послужил обстрел из минометов украинской стороной пограничного поста 9 апреля.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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