Диетолог заявила об опасности монодиеты на обезжиренном твороге

Монодиета на обезжиренном твороге недопустима, поскольку в твороге содержатся жирорастворимые витамины А и D, а для их усвоения нужны жиры. Об этом заявила врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева в интервью «Газете.Ru».

«Вообще довольно долго бытовало представление, что любые животные жиры в любых количествах вредны. Однако это миф: такие жиры нам необходимы, главное, чтобы всё было в меру. Они нужны для многих процессов: усвоения некоторых витаминов, нормальной моторики желчного пузыря и других», — отметила специалист.

Врач не считает обезжиренный творог опасным для здоровья, однако если в этом продукте 5% жирности, он более полезный. Помимо этого, он не очень отличается по калорийности. Врач подметила, что любая монодиета опасна для здоровья.

«Основа рационального питания — это разнообразие полезных продуктов. Именно еда служит для организма человека основным источником всех важных микронутриентов. Любая монодиета — это серьезное обеднение рациона, которое чревато не только общим ухудшением самочувствия и упадком сил, но и более серьезными проблемами вплоть до развития патологических состояний», — заявила доктор.

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