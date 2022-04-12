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Диетолог заявила об опасности монодиеты на обезжиренном твороге

Диетолог Королева: диета только на обезжиренном твороге может быть опасна
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Монодиета на обезжиренном твороге недопустима, поскольку в твороге содержатся жирорастворимые витамины А и D, а для их усвоения нужны жиры. Об этом заявила врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева в интервью «Газете.Ru».

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«Вообще довольно долго бытовало представление, что любые животные жиры в любых количествах вредны. Однако это миф: такие жиры нам необходимы, главное, чтобы всё было в меру. Они нужны для многих процессов: усвоения некоторых витаминов, нормальной моторики желчного пузыря и других», — отметила специалист.

Врач не считает обезжиренный творог опасным для здоровья, однако если в этом продукте 5% жирности, он более полезный. Помимо этого, он не очень отличается по калорийности. Врач подметила, что любая монодиета опасна для здоровья.

«Основа рационального питания — это разнообразие полезных продуктов. Именно еда служит для организма человека основным источником всех важных микронутриентов. Любая монодиета — это серьезное обеднение рациона, которое чревато не только общим ухудшением самочувствия и упадком сил, но и более серьезными проблемами вплоть до развития патологических состояний», — заявила доктор.

12 апреля врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что ежедневное употребление 1,5–2 л воды поможет избежать скачков давления. Он объяснил, что в организме может быть перераспределение жидкости внутри и снаружи клетки и из-за этого цифры давления могут скакать.

3 апреля врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко желающим похудеть посоветовала сначала пройти медицинское обследование, так как у пациентов с лишним весом уже могут быть проблемы с печенью. Она заявила, что при резком снижении веса печень испытывает повышенную нагрузку, это может приводить к опасным последствиям.

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