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Захарова оценила исключение Японией «Азова» из списка неонацистских организаций

Захарова: Япония встроилась в русофобские ряды, решив исключить «Азов» из списка неонацистских организаций
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Исключение Японией батальона «Азов» из списка неонацистских организаций означает, что Токио встроился в русофобские ряды. Об этом заявила во вторник, 12 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Понимать это нужно таким образом, что, к сожалению, Япония как государство встроилась в эти самые русофобские ряды. И встроилась таким образом, что на азиатских просторах занимает в данном случае первую строчку», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

В конце прошлой недели, 9 апреля, стало известно, что служба безопасности Японии исключила украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» из справочника по международному терроризму за 2021 год. Информацию о том, что батальон «Азов» признан в стране неонацистской организацией, в ведомстве назвали ошибочной.

Ранее, в конце марта, основатель батальона «Азов», экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий в интервью Financial Times признал, что многие бойцы полка являются националистами. Билецкий отметил «патриотичность» азовцев, добавив, что большинство украинских жителей сегодня якобы также разделяют националистические убеждения, а национальным героем Украины является Степан Бандера.

Группировка «Азов» появилась в 2014 году, вскоре после государственного переворота в Киеве. В ее состав входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов, в том числе наемники из других стран. С 2014 года «Азов» участвует в военной операции в Донбассе.

Боевики причастны к преступлениям против мирных жителей в Мариуполе и других городах Донбасса.

Россия объявила 24 февраля о проведении операции по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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