Проезд транспорта закроют на кладбищах Ставрополя

Ограничение движения вводится на кладбищах Ставрополя до Пасхи. Такое решение принято в администрации в связи с весенней уборкой погостов.

По данным мэрии, въезд транспорта будет запрещен с 18 по 24 апреля. Ограничения действуют на кладбищах «Новое», «Новейшее», «Воскресенское» и «Игнатьевское», уточняет NewsTracker. Проехать по кладбищам смогут только автомобили спецтранспорта, а также коммунальная техника. Также свободным остается вход для пешеходов.

В администрации уточнили, что с начала весны с кладбищ вывезли свыше 75 т мусора, веток и листьев.

Ранее сообщалось, что захоронение умерших приостановили в селе Покровское под Нижним Тагилом. Власти намерены расширить погост и проводят мероприятия по изменению вида разрешенного использования земельного участка.