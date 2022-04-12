Паромная переправа открылась на Оке в Рязанской области

В Шиловском районе Рязанской области открылась паромная переправа через реку Оку. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

По данным ведомства, переправа расположена у села Юшта. Она работает с семи утра до семи вечера с двухчасовым перерывом днем — с 13:00 до 15:00.

Паром расположен на 548-м км Оки. Он служит для перевозки пассажиров и транспорта на дороге Шилово–Юшта–Санское–Погори, пишет РИА «7 новостей».

В конце марта сообщалось, что на заводе в Приморском крае достраивают два парома «Александр Деев» и «Василий Ощепков». Их включат в работу на переправе Ванино–Холмск в Сахалинской области, чтобы сделать морское сообщение острова с материком более надежным.