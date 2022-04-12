Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из стран Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 апреля заявила, что, объявляя российских дипломатов персонами нон грата, Запад, по сути, вводит против них персональные санкции.

«По большому счету то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, — это массовая их постановка под санкции», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова подчеркнула, что западные страны не соблюдают дипломатические процедуры, когда на основании фактов вручается нота протеста и совершается обмен одного дипломата на другого.

«О каких фактах можно говорить, когда российские дипломаты высылаются из стран десятками? <…> Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом. Это наложение санкций», — заявила официальный представитель МИД РФ.

В последние недели Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Франция, Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

6 апреля Захарова заявила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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