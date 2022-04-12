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Захарова прокомментировала высылку российских дипломатов из стран Запада

Захарова: Запад, объявляя российских дипломатов персонами нон грата, вводит против них санкции
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 апреля заявила, что, объявляя российских дипломатов персонами нон грата, Запад, по сути, вводит против них персональные санкции.

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«По большому счету то, что сейчас применяется в отношении российских дипломатов, — это массовая их постановка под санкции», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова подчеркнула, что западные страны не соблюдают дипломатические процедуры, когда на основании фактов вручается нота протеста и совершается обмен одного дипломата на другого.

«О каких фактах можно говорить, когда российские дипломаты высылаются из стран десятками? <…> Это уже не точечная дипломатическая работа по предотвращению деятельности, не совместимой с заявленным статусом. Это наложение санкций», — заявила официальный представитель МИД РФ.

В последние недели Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Франция, Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция.

6 апреля Захарова заявила, что в последние десятилетия западные страны используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 апреля отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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