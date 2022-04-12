Брянская прокуратура выявила 460 нарушений в работе управляющих компаний

Прокуратура Брянской области проверила работу управляющих компаний и выявила более 460 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверок внесено 231 представление, в суд направлено 14 исков, к административной ответственности привлечено 48 человек. Еще 104 лица получили предостережения о недопустимости нарушений закона.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, в основном нарушения касались ненадлежащего содержания, технического обслуживания и ремонта многоквартирных домов. Так, в Брянском и Бежицком районах компании не занимались ремонтом фасадов, фундаментов и балконов. Аналогичные нарушения выявлены в Карачевском, Красногорском, Навлинском, Погарском, Почепском, Стародубском, Суземском, Трубчевском и Унечском районах и в городе Клинцы.

В Володарском районе Брянска, городе Дятьково, Гордеевском, Карачаевском, Мглинском и Суземском районах УК не занимались ремонтом кровли. Также выявлены случаи ненадлежащего содержания и уборки придомовых территорий, в том числе в зимний период. Кроме того, вскрылись нарушения при начислении платы за коммунальные услуги.

Устранение нарушений находится на контроле региональной прокуратуры.