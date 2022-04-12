Штормовое предупреждение на три дня объявили в Ростовской области

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Ростовской области. В связи с дождями объявлено штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, погода ухудшится днем 12 апреля. Местами ожидаются ливни с грозами, ветер усилится до 23 м/с. Также синоптики не исключают выпадение града, пишет RostovGazeta.

Штормовое предупреждение будет действовать до 14 апреля. Жителей Ростовской области просят соблюдать осторожность. Из-за сильного ветра вероятно падение деревьев и повреждение крыш. Также не исключено подтопление зданий в связи с осадками.

27 марта ураган обрушился на Ставропольский край. Электроснабжение было нарушено в восьми населенных пунктах, без света остались свыше 47 тыс. человек. Повреждены крыши 18 зданий.