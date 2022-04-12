Сауло Кавалари пообещал расправиться с Вячеславом Дациком

Бразильский кикбоксер, мастер спорта по смешанным единоборствам, участник главного боя турнира PRAVDA Сауло Кавалари выразил уверенность во вторник, 12 апреля, в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия», где рассказывают о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в победе над своим соперником — российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком.

«15 апреля, Дацик, я тебе покажу, надеюсь, у тебя не будет сомнений, что я лучше всяких белорусов. <...> Я очень злой. Ты можешь не ждать, но я тебя просто ушатаю», — сказал Кавалари.

Ранее российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа поделился ожиданиями от предстоящего боя Дацика и Кавалари. Он заявил, что верит в победу Дацика. По словам Вильданова, россиянин находится в хорошей форме.

В победу Дацика верят многие эксперты. Так, боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари, заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у россиянина очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

Бой Дацика и Кавалари станет главным событием турнира PRAVDA, который 15 апреля в прямом эфире в 23:00 мск покажет телеканал РЕН ТВ. Также зрителей ждут еще два ярких боя: в ринге встретятся российские бойцы MMA Тимур Никулин и Дмитрий Бикрев, а также тяжеловес Максим Бабанин с кубинским боксером Рейнальдо Чароном.