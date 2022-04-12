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МИД призвал ОБСЕ отчитаться о деятельности мониторинговой миссии в Донбассе

Захарова призвала ОБСЕ объяснить, чем занималась мониторинговая миссия в Донбассе
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объяснить, чем занималась ее Специальная мониторинговая миссия (СММ) в Донбассе с 2014 года.

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«Сейчас с соответствующими заявлениями должна выступить эта организация и объясниться, что и в каком формате она делает в данном регионе», — заявила она в эфире телеканала «Россия-24» 12 апреля.

Накануне замдиректора департамента надзора и контроля в сфере связи Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрий Шманев рассказал «Известиям», что комплексы ОБСЕ, призванные фиксировать факты нарушения тишины на всей линии разграничения в Донбассе, использовались как средство для радиообмена с на тот момент подконтрольной Украине территорией.

Также в понедельник в ЛНР был задержан сотрудник луганской команды СММ ОБСЕ по подозрению в госизмене.

10 апреля Госкомитет обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) ограничил деятельность СММ ОБСЕ, признав ее неправомерной. Согласно распоряжению, все представители миссии должны уехать из ДНР до 30 апреля.

Ранее, 8 апреля, в ДНР также был задержан сотрудник СММ. В правоохранительных органах республики заявили о получении сведений, согласно которым местный персонал миссии ОБСЕ совершал противоправные действия, несовместимые с мандатом СММ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

СММ ОБСЕ, начавшая работу на Украине 21 марта 2014 года, представляет собой невооруженную гражданскую миссию. Основными задачами организация провозглашает объективное фиксирование ситуации на Украине и ведение соответствующей отчетности.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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