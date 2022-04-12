В СИЗО «Бутырка» заключенный покончил с собой

Заключенный СИЗО № 2 «Бутырка» в Москве покончил с собой в ночь на понедельник, 11 апреля. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 12 апреля.

Отмечается, что труп был найден в камере.

Телеканал подчеркнул, что погибшему в конце апреля должно было исполниться 34 года.

На данный момент проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства гибели заключенного.

4 января стало известно о смерти мужчины в камере СИЗО в Москве. По данным «Известий», мужчина мог покончить с собой. Стало известно, что он был фигурантом дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).