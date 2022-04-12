Первая волна паводка прошла на территории Ульяновска

Администрация Ульяновска сообщила об успешном прохождении первой волны паводка. В городе не допущены подтопления жилых домов.

По словам главы Ульяновска Дмитрия Вавилина, с начала весны прочищено 126 водопропускных труб, свыше 1,7 тыс ливнеприемных колодцев, а также пропарено более 3,2 км ливневых коллекторов. Кроме того, плотины ТЭЦ-1 и в Ишеевке осуществили 10 сбросов воды общим объемом около 5 млн кубометров.

«С 1 апреля во всех местах возможного подтопления дежурят экскаваторы, илососы, каналопромывочные машины и самосвалы. Благодаря оперативной работе данной спецтехники, спасателей и водолазов удалось избежать попадания воды в жилые дома, эвакуация жителей не проводилась», — цитирует Вавилина ulpravda.ru.

По данным на 12 апреля, уровень воды в реке Свияга упал на 18 см и достиг 163 см. В реке Сельдь за сутки уровень воды спал на 49 см, в Волге — не 11 см.

По данным мэрии, вторая волна паводка, связанная с активным таянием снега в лесах, ожидается в ближайшее время. Спасатели продолжают круглосуточно следить за ситуацией в Ульяновске.

Ранее сообщалось, что лед на реке Томь полностью вскрылся в черте Томска.