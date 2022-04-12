Подросток погиб при катании на снегоходе в ЯНАО

Подросток погиб при столкновении снегохода и вездехода в Ямало-Ненецком автономном округе. У 17-летнего парня не было прав на управление транспортным средством.

ДТП произошло в районе Панаевска. По данным Госавтоинспекции, несовершеннолетний катался на снегоходе, не справился с управлением и допустил столкновение с вездеходом «ТРЭКОЛ». Об этом сообщает Megatyumen.ru.

От полученных травм подросток скончался на месте. По факту аварии проводится проверка.

9 апреля компания из девяти человек провалилась под лед в районе Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным следствия, пострадавшие не проверили толщину льда на реке Обь и не учли погодные условия перед поездкой. Двое мужчин пропали без вести.