Зеленский призвал ЕС определить сроки отказа от газа и нефти из России

Необходимо определить конкретные сроки для каждой страны ЕС, чтобы реально отказаться или хотя бы существенно ограничить потребление российских газа, нефти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Литвы.

«ЕС может это сделать и должен, обязательно включить туда нефть, санкционировать российские банки, но все, а не часть», — сказал Зеленский.

Он заявил, что «одобрить по-настоящему мощное решение» по санкциям против России нужно уже сейчас, не дожидаясь принятия новых пакетов.

Зеленский упрекнул некоторые страны ЕС в том, что они не могут определиться, когда хотя бы ограничат покупку российских энергоносителей.

Он отметил, что сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное неуважение в ответ на требования «перестать финансировать РФ».

Ранее в этот же день глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что в случае прекращения поставок газа из России запасов топлива в ФРГ хватит до конца лета или начала осени.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. По его словам, покупатели газа должны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет вестись оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ сказал, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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