Более 1,5 тыс. животных отловили в Липецкой области с начала года

На территории Липецкой области с начала 2022 года отловили 1564 безнадзорных животных. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

По данным ведомства, 1242 животных возвратили в прежнюю среду обитания. Перед этим их стерилизовали и вакцинировали, а также маркировали.

Как уточняет GOROD48, сейчас в регионе действуют два частных приюта для животных. Они расположены в Тербунском и Липецком районах. Совместно они могут принять до 800 собак.

За аналогичный период 2021 года в Липецкой области отловили 1560 животных.