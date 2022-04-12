Названы самые «прожорливые» кухонные электроприборы

Холодильник, электрическая плита и чайник названы самыми «прожорливыми» электроприборами на кухне. Об этом заявил эксперт из британской компании Kesseler Клэр Хорн, 5 апреля сообщил британский портал Metro.

Холодильник перекачивает тепло из внутреннего объема наружу. Его работа будет тем экономичнее, чем меньше тепла попадает внутрь него. Поэтому сэкономить можно, если дверь открывать как можно реже и раскладывать продукты внутри него сразу в удобном порядке, отметила эксперт.

На полки холодильника не надо ставить теплую пищу, только остывшую. Емкости с продуктами должны быть с крышками, так как при конденсации пары выделяют энергию, оседают на стенках холодильника, превращаясь в лед. Хорн отметила, что система размораживания растапливает лед, в итоге расходуется дополнительная энергия.

Также стоит поставить холодильник подальше от систем отопления, а в холодное время часть продуктов хранить на балконе.

Как добавил Хорн, электрическая плита нагревается в разы дольше, чем газовая, для экономии энергии она посоветовала правильно выбирать посуду — под размер конфорки. Варочная панель должна быть всегда чистой, а для разогрева продуктов лучше пользоваться микроволновкой.

Для экономии электричества на чайнике лучше кипятить необходимое для одного раза употребления количество жидкости, а также выключать прибор, когда в нем нет потребности.

2 апреля в центре Лондона активисты движения National Assembly вышли на протест, связанный с резким ростом цен на электричество и газ. Они требовали отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и всего правительства консерваторов. National Assembly анонсировала акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, включая Ливерпуль и Манчестер.