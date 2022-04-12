Прямой эфир
Авто
КамАЗ в марте сократил выпуск машин на 7,5%
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом
Мир
В Германии спрогнозировали лишение доллара доминирующего положения из-за санкций
Мир
Лукашенко отметил высочайшую степень доверия Путина Белоруссии
Общество
В НАК заявили о попытках вербовки молодежи в Сибири украинскими националистами
Общество
Побывавшее в космосе Знамя Победы предложили передать руководителю спецоперации
Мир
Лукашенко заявил о готовности направить строителей на космодром Восточный
Мир
В Белоруссии возбудили уголовное дело после обстрела Польшей пункта пропуска
Общество
В Казани появился мурал в память о погибшем во время спецоперации
Общество
В Московской области задержан сторонник «Правого сектора»
Общество
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики
Сюжет:

Названы самые «прожорливые» кухонные электроприборы

Британский эксперт: холодильник, электроплита и чайник потребляют больше всего энергии
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холодильник, электрическая плита и чайник названы самыми «прожорливыми» электроприборами на кухне. Об этом заявил эксперт из британской компании Kesseler Клэр Хорн, 5 апреля сообщил британский портал Metro.

Ватт и всё: в России предложили отключать электричество майнерам
Как будут вычислять добытчиков криптовалюты

Холодильник перекачивает тепло из внутреннего объема наружу. Его работа будет тем экономичнее, чем меньше тепла попадает внутрь него. Поэтому сэкономить можно, если дверь открывать как можно реже и раскладывать продукты внутри него сразу в удобном порядке, отметила эксперт.

На полки холодильника не надо ставить теплую пищу, только остывшую. Емкости с продуктами должны быть с крышками, так как при конденсации пары выделяют энергию, оседают на стенках холодильника, превращаясь в лед. Хорн отметила, что система размораживания растапливает лед, в итоге расходуется дополнительная энергия.

Также стоит поставить холодильник подальше от систем отопления, а в холодное время часть продуктов хранить на балконе.

Как добавил Хорн, электрическая плита нагревается в разы дольше, чем газовая, для экономии энергии она посоветовала правильно выбирать посуду — под размер конфорки. Варочная панель должна быть всегда чистой, а для разогрева продуктов лучше пользоваться микроволновкой.

Для экономии электричества на чайнике лучше кипятить необходимое для одного раза употребления количество жидкости, а также выключать прибор, когда в нем нет потребности.

2 апреля в центре Лондона активисты движения National Assembly вышли на протест, связанный с резким ростом цен на электричество и газ. Они требовали отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и всего правительства консерваторов. National Assembly анонсировала акции еще в двух десятках крупнейших городов страны, включая Ливерпуль и Манчестер.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022