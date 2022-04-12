Власти Липецка решили сохранить пешеходный мост на улице Гайдара
Администрация Липецка на основе заключения специалистов приняла решение сохранить пешеходный мост через железнодорожные пути на улице Гайдара. Об этом начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов рассказал 12 апреля.
«Этим пешеходным переходом активно пользуются жители района Карьера. Поэтом мы направили письма в «РЖД» и ведем с ними переговоры о возможном переносе контактной сети на время проведения ремонтных работ», — заявил чиновник.
Повторное обследование показало, что мост еще может послужить, необходимо только укрепить его опоры. 10 марта в Советский суд Липецка был направлен иск о пересмотре решения о демонтаже сооружения. Если суд поддержит мэрию, то в администрации приступят к разработке проекта ремонта.
Как отмечает LipetskMedia, два года назад суд принял решение о сносе моста на Гайдара в связи с его аварийным состоянием. В 2021-м власти начали обустраивать альтернативный путь для пешеходов — через автомобильный переезд между улицами Гайдара и Орловской. Однако большинство местных жителей не поддержали вариант.
По словам Дергунова, новый переход все равно будет обустроен. Подрядчик должен завершить работы в текущем году. Чиновник объяснил это тем, что альтернативный путь необходим на время ремонта пешеходного моста.