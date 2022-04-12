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Власти Липецка решили сохранить пешеходный мост на улице Гайдара

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Администрация Липецка на основе заключения специалистов приняла решение сохранить пешеходный мост через железнодорожные пути на улице Гайдара. Об этом начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов рассказал 12 апреля.

«Этим пешеходным переходом активно пользуются жители района Карьера. Поэтом мы направили письма в «РЖД» и ведем с ними переговоры о возможном переносе контактной сети на время проведения ремонтных работ», — заявил чиновник.

Повторное обследование показало, что мост еще может послужить, необходимо только укрепить его опоры. 10 марта в Советский суд Липецка был направлен иск о пересмотре решения о демонтаже сооружения. Если суд поддержит мэрию, то в администрации приступят к разработке проекта ремонта.

Как отмечает LipetskMedia, два года назад суд принял решение о сносе моста на Гайдара в связи с его аварийным состоянием. В 2021-м власти начали обустраивать альтернативный путь для пешеходов — через автомобильный переезд между улицами Гайдара и Орловской. Однако большинство местных жителей не поддержали вариант.

По словам Дергунова, новый переход все равно будет обустроен. Подрядчик должен завершить работы в текущем году. Чиновник объяснил это тем, что альтернативный путь необходим на время ремонта пешеходного моста.

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