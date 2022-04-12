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Мурашко заявил о восстановлении в России потока пациентов на медосмотры

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В России восстановился поток пациентов на плановые медицинские осмотры. Об этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил журналистам во вторник, 12 апреля.

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«Увеличилось количество обращений пациентов на медицинские осмотры. Увеличилось количество пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, сердечно-сосудистыми патологиями. Эндокринные, ревматические заболевания. Этот поток пациентов сегодня восстановился», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время оказание плановой медицинской помощи крайне необходимо, учитывая то, что количество инфекционных больных значительно сокращается, передает RT.

Также Мурашко призвал людей старшего возраста, которые более двух лет не обращались за медицинской помощью, пройти профилактический осмотр.

Ранее в этот день министр отметил, что в мае-июне в России возможны подъемы заболеваемости коронавирусом, передает НСН.

7 апреля в беседе с «Известиями» Мурашко также не исключил риска возникновения новой волны COVID-19.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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