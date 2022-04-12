Прямой эфир
Авто
КамАЗ в марте сократил выпуск машин на 7,5%
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом
Мир
В Германии спрогнозировали лишение доллара доминирующего положения из-за санкций
Мир
Лукашенко отметил высочайшую степень доверия Путина Белоруссии
Общество
В НАК заявили о попытках вербовки молодежи в Сибири украинскими националистами
Общество
Побывавшее в космосе Знамя Победы предложили передать руководителю спецоперации
Мир
Лукашенко заявил о готовности направить строителей на космодром Восточный
Мир
В Белоруссии возбудили уголовное дело после обстрела Польшей пункта пропуска
Общество
В Казани появился мурал в память о погибшем во время спецоперации
Общество
В Московской области задержан сторонник «Правого сектора»
Общество
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Удмуртия получит 1,8 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Республики Удмуртия на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки. Регион получит 1,8 млрд рублей для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

Согласно заявке, средства поступят в 2023–2024 годы. Власти Удмуртии в порядке софинансирования добавят 56,16 млн рублей. Средства пойдут на переселение более 3 тыс. человек из 1,3 тыс. жилых помещений на территории трех муниципалитетов. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Работа ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Всего Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрено финансирование программ регионов на общую сумму 324,61 млрд рублей. Это позволит обеспечить расселение 8,09 млн кв. м аварийного жилья.

В начале марта прокуратура обязала власти Тюмени пересмотреть сроки расселения жилого дома, который был построен в 1854 году. По данным ведомства, здание находится в аварийном состоянии, однако мэрия планировала расселить его только в 2029 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022