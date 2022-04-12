Удмуртия получит 1,8 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Республики Удмуртия на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки. Регион получит 1,8 млрд рублей для реализации программы переселения граждан из аварийного жилья.

Согласно заявке, средства поступят в 2023–2024 годы. Власти Удмуртии в порядке софинансирования добавят 56,16 млн рублей. Средства пойдут на переселение более 3 тыс. человек из 1,3 тыс. жилых помещений на территории трех муниципалитетов. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Работа ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Всего Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрено финансирование программ регионов на общую сумму 324,61 млрд рублей. Это позволит обеспечить расселение 8,09 млн кв. м аварийного жилья.

В начале марта прокуратура обязала власти Тюмени пересмотреть сроки расселения жилого дома, который был построен в 1854 году. По данным ведомства, здание находится в аварийном состоянии, однако мэрия планировала расселить его только в 2029 году.