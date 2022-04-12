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Путин заявил, что цель спецоперации заключается в помощи людям в Донбассе

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Президент России Владимир Путин 12 апреля заявил, что благородных целей по защите Донбасса получится достигнуть.

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Он указал на неизбежность столкновения с настроенными против РФ силами на Украине.

«Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать», — отметил Путин в ходе общения с работниками космодрома Восточный, куда он прибыл с рабочим визитом.

Глава государства подчеркнул мужество и грамотность российских военных, которые оказывают помощь республикам Донбасса.

«Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками», — добавил он.

Ранее, 2 апреля, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о значительном разрушении военного потенциала Украины в ходе проведения спецоперации. Он уточнил, что одна из главных задач спецоперации Москвы заключается в восстановлении границ Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса. В тот же день постоянный председатель РФ при ООН Василий Небензя указал, что прекращение огня на Украине будет достигнуто тогда, когда выдвинутые Москвой требования по отношению к Киеву будут реализованы.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, которая вызвала негативную реакцию со стороны Запада, Россия начала 24 февраля. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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