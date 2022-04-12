Жителям Благовещенска запретили посещать леса

В Благовещенске действует ограничение на нахождение людей и транспорта на территории городских лесов. Округ каждый день патрулируют группы управления по делам ГО и ЧС.

Несмотря на эти меры, с начала апреля в черте города и окрестностях зафиксировали 18 природных пожаров. В городской администрации ИА PriamurMedia сообщили, что общая площадь палов составила порядка 17 га. Найдены три нарушителя. Они оштрафованы.

Самый крупный пожар произошел в селе Садовом. Площадь возгорания составила порядка 5 га.

В 2021 году за три весенних месяца было зафиксировано 61 возгорание. Так, в мае пожар площадью 200 га возник в Моховой Пади.

Амурская служба новостей со ссылкой на ГУ МЧС по Амурской области уточняет, что только за сутки в регионе пожарные ликвидировали семь очагов горения сухой растительности в Благовещенском, Сковородинском районах и городе Зее. Тушили возгорание 27 пожарных и восемь единиц техники.

Особый противопожарный режим в данное время введен в 28 муниципальных образованиях Амурской области. Действует запрет на посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, нельзя жечь костры, траву и мусор, постоянно проводится усиленное патрулирование местности, особенно участков в районе лесных массивов.