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Приложение «СберБанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в App Store

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Приложение «СберБанк Онлайн» теперь нельзя скачать и обновить в магазине App Store на платформе iOS. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации во вторник, 12 апреля.

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Кроме того, из-за введенных санкций нельзя скачать приложения «СберБанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X», «Сбербанк Инвестор», «Сбербанк Инкассация», «СберKids», «СберСпасибо» и «Акционер «Сбера».

Однако установленные ранее приложения продолжают работать. В «Сбере» рекомендовали их не удалять.

6 апреля появилась информация о том, что США ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Активы в Соединенных Штатах Америки будут заморожены, а проведение операций с банком американскими гражданами заблокировано.

В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что новые санкции сильно не отразятся на работе банка, а также на обслуживании граждан России, потому что система уже была адаптирована под введенные ранее ограничения.

7 апреля премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин инициировал создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая при необходимости сможет заменить магазины мобильных приложений США. Глава кабинета министров заверил, что эти площадки могут в ближайшее время прекратить свою работу в РФ, а пользователи не смогут скачивать приложения.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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