Оперативный штаб по лесным пожарам создали в Нижнем Тагиле

Оперативный штаб по предотвращению лесных пожаров создали в Нижнем Тагил. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Целью работы оперштаба является осуществление профилактических мер по недопущению природных возгораний. Об этом пишет «ТагилСити.ру». В ближайшее время будет утверждено положение об оперативном штабе и определен его состав.

В штаб войдут представители лесничества, Центра защиты населения, отдела надзорной деятельности, а также главы районов.

Ранее в этот день пожароопасный сезон объявили в Тюменской области. Решение принято в связи с повышением температуры и сходом снежного покрова. Кроме того, жители Тюмени пожаловались на запах гари. Город накрыло дымом от природных пожаров в Омской области.