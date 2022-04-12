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В Подмосковье задержали сторонника «Правого сектора», воевавшего в Донбассе

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В Подмосковье задержан сторонник запрещенной в РФ украинской экстремистской организации «Правый сектор», прошедший курсы диверсионной подготовки НАТО и воевавший в Донбассе. Об этом 12 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой «Правого сектора» и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры Московского региона», — говорится в пресс-релизе ЦОС.

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В ФСБ отметили, что с 2017 по 2019 год задержанный проходил службу в составе вооруженных сил Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне в селе Старичи Львовской области под руководством иностранных инструкторов США, Великобритании и Канады.

«Награжден тремя государственными наградами Украины за участие в боевых действиях в зоне антитеррористической операции в Донбассе», — сообщили в ФСБ, добавив, что 2019 году в качестве поощрения указом президента Владимира Зеленского его приняли в украинское гражданство.

«В конце января 2022 года он прибыл на территорию России», — уточнили в ФСБ.

На основании полученной доказательной базы в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В данный момент продолжаются оперативные и следственные действия, направленные на документирование преступной деятельности задержанного, а также на установление и задержание его возможных соучастников.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на подконтрольной Украине территории Донецкой Народной Республики уничтожен базовый лагерь «Правого сектора». Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

В тот же день в российском военном ведомстве заявили о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора» Тараса Бобанича. По данным Минобороны РФ, он лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска, а также виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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