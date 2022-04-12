Бюст Юрия Гагарина был торжественно открыт в столице Камбоджи

12 апреля в Международный день полета человека в космос в столице Камбоджи прошла торжественная церемония открытия бюста советского космонавта Юрия Гагарина. Бронзовый бюст работы скульптора Алексея Леонова передан в дар городу фондом «Диалог Культур — Единый Мир» и установлен на территории Технологического института Камбоджи, построенного и открытого при поддержке Советского Союза в 1960-х.

Бюст Ю.А. Гагарина в Пномпене стал уже 60-м, который фонд «Диалог культур- Единый мир» передал в дар разным странам мира.

В торжественной церемонии открытия приняли участие посол России в Камбодже Анатолий Боровик, государственный секретарь министерства образования, молодежи и спорта Ум Ромни, директор Технологического института Камбоджи По Ким Тхо.

Глава Технологического института Камбоджи выступил с инициативой создать офис в Технологической школе для продолжения и укрепления двустороннего сотрудничества, особенно в области исследований, технологий и науки.

В ответ посол поблагодарил Фонд и Технологический институт за установку бюста советскому космонавту и подчеркнул, что Россия, открывшая человечеству дорогу в космос, поддерживает глобальное международное научное сотрудничество в целях мирного освоения космического пространства. Он выразил поддержку инициативе о создании офиса в Технологической школе для углубления научного сотрудничества России и Камбоджи.

«Мы верим в то, что новые поколения исследователей достойно продолжат традиции своих предшественников», — отметил посол.