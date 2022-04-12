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Семь человек пострадали от укусов клещей в Башкортостане

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Семь человек покусали жителей Башкортостана до схода снежного покрова. Сотрудники Роспотребнадзора просят жителей республики быть внимательными при выходе на природные территории.

В ведомстве уточнили, что за аналогичный период 2021 года укусы клещей выявлены не были. Прием клещей на исследование ведет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалы. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

При благоприятных погодных условиях, отсутствии затяжных дождей и сходе снежного покрова акарицидная обработка в Уфе может состояться до 8 мая. Жителям республики напоминают, что при выходе на природу следует носить закрытую одежду, а также обрабатывать кожу и одежду репеллентами и акарицидными средствами.

Ранее в этот день сообщалось, что в Тюменской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано восемь укусов. В числе пострадавших — двое детей.

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