Четырехлетняя девочка погибла при падении из окна в Ижевске

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетней девочки. Ребенок выпал из окна на балконе, оставшись без присмотра взрослых.

Трагедия произошла 11 апреля на улице Ворошилова. По данным следствия, девочка жила вдвоем с матерью. Женщина отлучилась в магазин, в этот момент девочка вышла на балкон, самостоятельно открыв дверь. Ребенок поставил табурет, открыл дверцу балконного остекления, потерял равновесие и упал. Об этом пишет Udm-info.ru. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи опрашивают соседей и родственников девочки, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

В 2021 году в Удмуртии из окон выпали девять детей, двое из них погибли.

2 апреля в Тамбове двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже. Мальчика доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Установлено, что в момент происшествия мама ребенка была дома, но оставила сына одного в комнате на несколько минут.