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Пожароопасный сезон объявили в Тюменской области

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В Тюменской области с 15 апреля начнется пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Решение принято в связи с потеплением и сходом снежного покрова. В соответствии с постановлением в Тюменской области будут приниматься меры по недопущению распространения лесных пожаров. Планируется усиление федерального государственного лесного надзора, пишет ИА «Ура.ру».

Патрулирование лесов будет вести тюменская «Авиабаза». От диспетчерской службы лесного хозяйства требуется в круглосуточном режиме принимать сообщения о возгораниях. Кроме того, контроль за соблюдением пожарной безопасности усилят в муниципалитетах.

Ранее жители Тюмени пожаловались на запах гари. По данным регионального правительства, город накрыло дымом от природных пожаров в соседней Омской области, где пожароопасный сезон был объявлен 11 апреля.

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