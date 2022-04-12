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КамАЗ в марте сократил выпуск машин на 7,5%

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Российский автопроизводитель КамАЗ в марте снизил выпуск машин на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба компании.

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«Автомобильный завод, финишное предприятие основной продукции компании, сдал для отгрузки потребителям в марте 4023 машкомплекта (АППГ — 4347 ед., —7,5 %)», — сказано в сообщении.

Вместе с тем по итогам первых трех месяцев 2022 года с конвейера предприятия сошло 11 398 машин, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

25 марта газета «Ведомости» сообщила, что КамАЗ с апреля 2022 года начнет выпуск грузовых автомобилей поколения К3 с двигателями экологического класса Евро-2. Отмечалось, что технику экологического класса Евро-2 предприятие производит и сейчас, но мелкосерийными партиями. В основном такие автомобили поставляются в страны Африки и Латинской Америки. Всего за прошлый год было изготовлено 1–1,5 тыс. таких машин при общем объеме выпуска 44 136 единиц.

24 февраля сообщалось, что КамАЗ начал выпуск новых карьерных самосвалов КамАЗ-65951.

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