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Парк 50-летия СССР закроют на лето в Оренбурге

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Парк 50-летия СССР в Оренбурге закроют из-за масштабной реконструкции. На территории установят фонтаны, аттракционы и уличные фонари.

В 2015 году ООО «Аттракцион-Сервис» получил право аренды парка. Компания обещала выполнить реконструкцию территории, однако до сих пор облик парка не изменился. Мэрия Оренбурга пыталась через суд расторгнуть концессионное соглашение, однако арендатор получил дополнительное время на выполнение работ. Финансировать реконструкцию будет привлеченный инвестор из Москвы, пишет 56orb.ru.

В благоустройство парка в течение двух лет планируется вложить порядка 500 млн рублей. Согласно проекту, на территории установят новые аттракционы, уложат тротуарную плитку, обновят фонтаны. В связи с тем, что намечается большой объем ремонтных работ, принято решение о закрытии парка летом 2022 года.

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