Семь природных пожаров ликвидировали в Оренбургской области

За минувшие сутки в Оренбургской области зарегистрировано семь природных пожаров. Огонь прошел площадь 0,495 га.

По данным департамента пожарной безопасности и гражданской защиты, одно из возгораний произошло вблизи села Старобогдановка в Красногвардейском районе. В ликвидации пожара участвовал боевой расчет пожарной части № 60. Огонь охватил сухую траву, пишет РИА «Оренбуржье».

Еще один пожар произошел недалеко от поселка Ясногорский в Новосергиевском районе. В тушении участвовал пожарный пост № 79.

В департаменте уточнили, что за сутки в Оренбуржье произошло шесть техногенных пожаров.

10 апреля первый природный пожар зарегистрировали в Челябинской области. Огонь охватил лесной массив в Уйском районе. Площадь возгорания составила 0,5 га.