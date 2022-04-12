Семья с двумя детьми отравилась в Саратовской области

Четыре человека госпитализированы с признаками отравления в Саратовской области. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, на недомогание пожаловались мужчина, женщина, их дочери 11 и 15 лет, а также 70-летняя бабушка детей. Глава семьи вызвал бригаду скорой помощи. Женщины и дети были госпитализированы с подозрением на отравление неизвестным веществом.

Следователь провел осмотр места происшествия. Установлено, что в ванной подключен газовый котел. Однако специалисты газовой службы не выявили опасной для жизни и здоровья концентрации угарного газа.

По данным прокуратуры, незадолго до госпитализации семья ела пиццу, пишет ИА «Взгляд-инфо». Первой на плохое самочувствие пожаловалась 15-летняя девочка, она чувствовала головокружение и тошноту.

На текущий момент состояние госпитализированных оценивается как нормальное.

Вечером 11 апреля в Ставропольском крае трое взрослых и трое детей отравились угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы.