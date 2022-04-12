Стилизованный под русскую деревню парк расширят в Тамбовской области

В рабочем поселке Ржакса Тамбовской области планируют расширить парк, стилизованный под русскую деревню. Об этом 12 апреля сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Автором проекта является местный зодчий. По его словам, для продолжения работ необходимо еще около 450 кв. м.

Сейчас на территории парка расположен выставочный центр «Сказка». В нем собраны уникальные изделия из дерева, в том числе иконы. Также установлено ограждение в древнерусском стиле. Реализовать идею этнического центра автору помогают местные жители.

Администрация Ржаксинского района в настоящее время прорабатывает возможные варианты для расширения парка деревянного зодчества «Русская деревня».