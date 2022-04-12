Mazda приостановит производство в Японии

Японская компания Mazda 14 и 15 апреля остановит выпуск автомобилей в Японии из-за нехватки компонентов китайского производства на фоне новой вспышки COVID-19. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба компании.

«Распространение коронавирусной инфекции в Китае привело к трудностям с закупкой некоторых важных автомобильных комплектующих», — сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Mazda постарается свести к минимуму негативное влияние простоев заводов на будущие продажи и обязательства, данные партнерам.

7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта коронавирусной инфекции XE. Согласно результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-Омикрон». Однако, как подчеркнули ученые, еще слишком рано говорить, распространится ли XE так же, как «стелс-Омикрон». Для этого потребуется больше данных.