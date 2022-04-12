Прямой эфир
Общество
Умерла российская цирковая артистка Светлана Авдеева
Экономика
В Госдуму внесли проект о моратории на обязательную маркировку товаров
Мир
Путин заявил о невозможности изолировать Россию
Общество
Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости COVID-19 в 46 регионах
Экономика
В Госдуму внесут законопроект о внешнем управлении иностранным бизнесом
Мир
Путин выразил уверенность в достижении целей спецоперации в Донбассе
Общество
Один человек задержан после взрыва газа в доме в Ступине
Мир
Путин и Лукашенко начали двустороннюю встречу на космодроме Восточный
Общество
В Казани появился мурал в память о погибшем во время спецоперации
Общество
В Московской области задержан сторонник «Правого сектора»
Общество
Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Лукашенко отметил высочайшую степень доверия Путина Белоруссии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

То, что Россия предложила Белоруссии принять участие в строительстве космодрома «Восточный», свидетельствует о высочайшем уровне доверия президента РФ Владимира Путина белорусским партнерам. Об этом 12 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «Известий».

«Мы приехали на объект, куда вы никого не возите. То, что вы предлагаете нам включиться в стройку, — высочайший уровень доверия», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что у белорусских строителей очень хорошая репутация и высокая компетенция.

Он добавил, что у Белоруссии есть государственные компании и строительные тресты, которые имеют возможности производства стройматериалов.

Путин, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время подпишет закон, позволяющий белорусским рабочим и специалистам участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022