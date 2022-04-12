Лукашенко отметил высочайшую степень доверия Путина Белоруссии

То, что Россия предложила Белоруссии принять участие в строительстве космодрома «Восточный», свидетельствует о высочайшем уровне доверия президента РФ Владимира Путина белорусским партнерам. Об этом 12 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «Известий».

«Мы приехали на объект, куда вы никого не возите. То, что вы предлагаете нам включиться в стройку, — высочайший уровень доверия», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что у белорусских строителей очень хорошая репутация и высокая компетенция.

Он добавил, что у Белоруссии есть государственные компании и строительные тресты, которые имеют возможности производства стройматериалов.

Путин, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время подпишет закон, позволяющий белорусским рабочим и специалистам участвовать в развитии города Циолковский и космодрома Восточный.

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