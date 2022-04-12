Предприниматель ожидает суда за мошенничество при ремонте школы на Алтае

В Алтайском крае по обвинению в мошенничестве при капремонте школы ожидает суда директор ООО «Лидер». Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в 2018 году предприниматель заключил контракт с директором златополинской школы в Кулундинском районе. За 13 млн рублей фирма должна была провести капитальный ремонт учреждения.

«Реализуя умысел на хищение денежных средств, обвиняемый обеспечил изготовление документов, свидетельствующих о проведении обществом фиктивных работ на объекте стоимостью более 2,5 млн рублей, которые в действительности им не осуществлялись. Таким образом, путем обмана предприниматель завладел указанной суммой», — говорится на сайте СК.

В целях обеспечения гражданского иска на имущество бизнесмена наложен арест в сумме 4,6 млн рублей, пишет altapress.ru.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения. Отмечается, что в ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал.

В конце марта сообщалось, что в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении управляющей компании, обслуживающей дома в Индустриальном районе Барнаула. По данным следствия, на протяжении шести лет сотрудники ООО «Жилищные услуги» вносили в квитанции по оплате сведения об услугах, которые жителям домов фактически не предоставлялись.