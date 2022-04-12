Власти Оренбурга объявили о завершении отопительного сезона

Отопительный сезон завершится в Оренбурге 13 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Салмин.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может достигнуть +22 градусов. Решение об отключении отопления принято в связи с потеплением, пишет «Урал56.Ру». Согласно нормативам, теплоснабжение останавливается, когда среднесуточная температура составляет +8 градусов и выше в течение пяти дней.

В Орске решение об отключении отопления пока не принято. Температура воздуха в городе достигает +14 градусов.

12 апреля отопительный сезон завершился в Липецке. Максимальная температура воздуха в городе составляет +21 градус.